La selección femenina de fútbol de Colombia jugó este martes en Melbourne y logró una histórica clasificación a cuartos de final ante la selección de Jamaica.



Fue Catalina Usme quien marcó el gol, al minuto 52, que tiene a la selección dentro de los mejores 8 equipos femeninos del mundo.

Colombia aguantó los primeros 15 minutos y luego tomó el control de la pelota. La cerrada defensa de Jamaica ha permitido pocas opciones.



Leicy Santos tuvo el segundo, de cabeza. La pelota se estrelló en el poste.



Ahora, si se perdió alguno de los detalles claves del encuentro, acá hay una recopilación que pueden ponerlo al tanto.



Así se jugarán los cuartos de final del torneo

Todos los partidos, en horario de Colombia:



Jueves

España vs. Países Bajos

8 p. m.

Estadio: Regional de Wellington



Viernes

Japón vs. Suecia

2:30 a. m.

Estadio: Eden Park (Auckland)



Sábado

Inglaterra vs. Colombia

5:30 a. m.

Estadio: Australia (Sidney)

