Luego de la sorpresiva derrota ante Arabia Saudí, la selección liderada por Lionel Messi no puede cometer más errores si desea avanzar de ronda. Argentina tendrá que marcar un puntaje perfecto ante México y Polonia para clasificarse como primera del grupo C.



A continuación, las cuenta de la 'Scaloneta' para llegar a los octavos de final:

La primera opción es ganar sus partidos restantes del grupo C, ya que el empate entre México y Polonia fue el mejor marcador para la albiceleste.



Si los centroamericanos le ganan a Argentina este sábado, practicamente estaría eliminada en primera ronda. Si empata tendrá que sacar la calculadora y esperar resultados de los demás partidos del grupo.

¿Cuál es el criterio de desempate?

Argentina Foto: AFP

Lo primero para un desempate es comparar el número de puntos obtenidos al finalizar los tres partidos de cada uno en el grupo. Luego, se analizá la mayor diferencia de gol y el número de goles que se anotaron.



Lo segundo, si el empate se mantiene, es entrar a mirar al equipo que mayor número de goles anotados haya hecho en el partido contra la selección con la que está empatada.



Por ejemplo, si Argentina y Arabia Saudí llegan a quedar empatadas al final del tercer partido con cuatro puntos y la misma cantidad de goles, en este caso, pasarían los arabes al marcarle dos anotaciones a la albiceleste.



Por el momento, Arabia Saudi lidera el grupo C y es seguida por Polonia y México con un punto. Argentina está en el fondo de la tabla con cero puntos.



REDACCIÓN DEPORTES