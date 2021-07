Federer: 105 victorias y su semifinal 18 en Wimbledon

Efe



Tras su victoria ante Lorenzo Sonego por 7-5, 6-4 y 6-2, Roger Federer ha marcado un nuevo récord personal: 105 victorias en Wimbledon, una marca que el español Rafa Nadal tiene, en igual cantidad de victorias, pero en Roland Garros.



Federer se alista para afrontar su semifinal número 18 Wimbledon ante el polaco Hubert Hurkacz, quien dejó a su paso al ruso Daniil Medvedev.

Federer, que terminó el partido bajo el techo de la pista central, debido a la lluvia que caía en Londres, se impuso en tres parciales, después de que el primer se le complicara.



(No olvide leer: Federer venció a Sonego y está en cuartos de final de Wimbledon).



El suizo sigue dando pasos para soñar con el noveno entorchado en la capital británica. Su siguiente reto será el de medirse al polaco Hubert Hurkacz, número 18 del ranking, quien dio la sorpresa al vencer al favorito Medvedev por 2-6, 7-6 (7/2), 3-6, 6-3 y 6-3 al término de un partido que se extendió durante dos días.



"Me preparé para hacer mejor lo que no funcionó ayer. Y creo que hice un buen trabajo", comentó Hurkacz. "Roger es increíble para este deporte, lo que hace, cómo juega y los títulos que ha ganado a lo largo de su carrera. Ha inspirado a mucha gente y será divertido", declaró el polaco.



Federer ha ganado ocho veces Wimbledon y será una de las grandes figuras presente en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.