Mucho deportistas de élite celebraron el triunfo de Argentina y de Lionel Messi en el Mundial de Qatar 2022. Uno de ellos es el tenista español Rafael Nadal, quien reveló que ver a Messi levantando la copa le hizo derramar unas lágrimas, aunque le estaba haciendo más fuerza a Francia.

(Puede leer: Antonella Roccuzzo y Kun Agüero se exponen a una sanción de Fifa, ¿por qué?)



"Fue una final espectacular. Lo siento por muchos amigos franceses que tengo y por todo lo que significan París y Francia para mí. Pero también tengo muchísimos amigos argentinos y en ese sentido, como amante y nostálgico del deporte, que Messi haya levantado la Copa del Mundo a mí mehizo feliz", le dijo Nadal al Diario AS.

El ganador de 22 'grand slam' describió, en la entrevista con AS, reveló que Messi le dio una gran alegría. "Fue una final espectacular. Lo siento por muchos amigos franceses que tengo y por todo lo que significan París y Francia para mí. Pero también tengo muchísimos amigos argentinos y en ese sentido, como amante y nostálgico del deporte, que Messi haya levantado la Copa del Mundo a mí me hizo feliz", contó.



El mallorquín manifestó que se emocionó hasta las lágrimas cuando Messi alzó la Copa Mundo. "Que alguien tan grande haya culminado con un título que le faltaba, de este calibre, con todo lo que significa para Argentina, me pareció justo, lo disfruté y me emocioné. Sin ir con Argentina, cuando Messi marcó el tercer gol se me saltaron las lágrimas. Pero por la emoción de ver a alguien tan grande lograr lo que le faltaba y que había sufrido tanto para conseguirlo".

Quería ver a Mbappé en el Real Madrid

En el diálogo con AS Nadal también se refirió a la fallida llegada del delantero francés Kylian Mbappé al Real Madrid, equipo del cual es hincha.

Facebook Twitter Linkedin

Rafael Nadal, ganador de 22 'grand slams', en entrevista con EL TIEMPO. Foto: César Melgarejo, EL TIEMPO

"Supongo que a un chico tan joven le abrumó una presión tan tremenda de todos los ángulos. Yo creo que él quería venir al Madrid, pero por muchos factores se le complicó. Ojalá que pueda venir. A mí me gustaría que Kylian estuviera este año, pero aun así, el Madrid está en una posición de privilegio en todas las competiciones, jugando un fútbol fantástico", detalló.



(Le recomendamos: Lionel Messi rompe en llanto por desgarrador relato argentino: emotivo video)



Sin embargo, Nadal confía en el actual Real Madrid. "Creo que Real Madrid tiene un equipazo, con un entrenador que sabe gestionar todo de la mejor manera posible. Y estoy feliz de ver al Madrid como está, con muchos jugadores jóvenes combinados, con jugadores veteranos. Es un equipo que ilusiona", comentó.



Fernando Umaña Mejía

Tendencias EL TIEMPO

Más noticias