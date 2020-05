El deporte se prepara para cambiar su desarrollo y economía

El deporte, seguramente, no será el mismo de antes cuando se pueda volver a las competencias tras la pandemia del coronavirus. Lo primero que se extrañará, inicialmente, será la pasión en las tribunas, pues como van las cosas, cuando se reanuden los diferentes certámenes oficiales, las tribunas estarán vacías.

Pero más allá de eso, las diferentes ligas y clubes deberán buscar soluciones para recuperar sus finanzas, muy afectadas por el hecho de no poder vender entradas, de la restricción de los ingresos de los derechos de televisión y de la limitación de pagos de parte de los patrocinadores. En el caso del fútbol profesional en Colombia, los clubes calcularon, en el primer mes de cuarentena, pérdidas por 80.000 millones de pesos.



“El deporte vive una crisis que se profundiza. Todo está suspendido y eso afecta a las federaciones deportivas. Por eso, parte de los recursos que ellos iban a destinar para realización de eventos los utilizarán para pagar sus gastos administrativos, los empleados, para que no desaparezcan. Es como un salvavidas”, señaló a EL TIEMPO el ministro del Deporte, Ernesto Lucena.



Prácticamente, ninguna actividad deportiva en el mundo tiene clara la fecha del regreso a competencias, pues todo depende del desarrollo de la pandemia del coronavirus en el mundo. Algunos deportes ya han rediseñado sus calendarios, como el ciclismo y el golf. Otros aún están a la espera de lo que suceda para tomar decisiones. Y los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 serán en 2021.



Mientras más tarde en superarse la pandemia, o al menos en diseñarse un plan para convivir con ella, la reorganización del deporte comienza a complicarse. Uno de esos casos es el de la Fórmula 1, que empieza a planear su futuro cercano con un mínimo de competencias.



“Para un campeonato del mundo son necesarias como mínimo ocho carreras. Ese mínimo podría alcanzarnos incluso si comenzamos en octubre. Es ahí donde se sitúa el punto crítico”, declaró el director deportivo de la F1, Ross Brawn. Ya la F1 tomó medidas para ahorrar costos, como aplazar un año la entrada en vigor de un nuevo reglamento técnico que estaba previsto para 2021, lo cual reduciría el presupuesto en ese campo de 160 a 90 millones de euros.



La preocupación no es solo para los deportes en los que el público está en un escenario cerrado. El ciclismo, por ejemplo, aún no tiene claro cómo podrá desarrollarse cuando miles de aficionados se apostan a lado y lado de la carretera. Será extraño, si se toma la decisión, ver a los pedalistas sin gente alrededor.



El reacomodo del calendario ya se puso en marcha, aunque todo parece muy experimental. Se trata de salvar las tres pruebas grandes del ciclismo mundial: Tour de Francia, Giro de Italia y Vuelta a España, ya sin posibilidad de hacerlas en sus fechas tradicionales.



El Tour, hoy, comenzaría el 29 de agosto, a la espera del desarrollo del covid-19 en Francia. “El mantenimiento de esta prueba en las mejores condiciones posibles ha sido considerado capital a la vista de su posición central en la economía del ciclismo y por su exposición, en particular para los equipos que tienen en ella una visibilidad incomparable”, aseguró la Unión Ciclista Internacional en un comunicado.



Los equipos están a la espera de decisiones para hacer una adaptación inédita. “Será una revolución, sin duda. El año ciclístico terminaría en noviembre, y en esas fechas uno está planificando el próximo año; por eso, las condiciones serán diferentes. No solo se afecta el 2020, también el 2021; y, creería, más el año que viene, porque en este, con los corredores parados, casi no se ha hecho nada y poco se hará”, le aseguró a EL TIEMPO uno de los directores deportivos del Movistar, Maximilian Sciandri.



El nuevo calendario trae preocupaciones adicionales: “El Giro y la Vuelta, si se hacen, tendrán una fecha mala. La alta montaña en la prueba italiana es una incógnita, se pueden cancelar muchas etapas por el mal clima de octubre. Y la Vuelta, que se hará en noviembre, peor. Los días en España por esa época son cortos, hay poca luz, es cerca del invierno, y eso trastocará los objetivos, el tema de la televisión; en fin, eso no lo han pensado”, señaló el exciclista Eduardo Chozas.

El caso del fútbol

El deporte que, en el papel, más tendrá que adaptarse a las nuevas circunstancias tras superar la pandemia será el fútbol, muy afectado por un mercado que, al cortarse el flujo de derechos de televisión, patrocinadores y venta de entradas, se ha visto obligado a buscar fórmulas para cumplir con sus obligaciones laborales.



“El fútbol después del coronavirus será completamente distinto, más social y solidario, vinculado con las realidades territoriales, pero al mismo tiempo más global, menos arrogante y más acogedor”, había dicho el presidente de la Fifa, Gianni Infantino.



Par algunos clubes, el tema económico es clave. “La reducción de ingresos por la suspensión de partidos no es sostenible si no se toman medidas para reducir el sueldo de los trabajadores y de más gente”, dijo Ann Budge, presidenta y propietaria del club Hearts, de la primera división de Escocia.



Los protocolos para volver a jugar, siempre a puerta cerrada, están a la orden del día. Lo que pase en Europa parece ser el espejo para que el resto del mundo del fútbol vuelva a competir, aunque de este lado del Atlántico también prepararon sus documentos para poner a consideración de las autoridades.



Pero en cualquier caso, la prioridad es no poner en riesgo la integridad ni la salud de ninguna de las partes involucradas.



“Lo peor que puede ocurrir es que alguien vuelva pronto, tenga que parar porque genere un peligro para los jugadores, ofrezca un mal ejemplo para la sociedad y entonces se cerrará por más tiempo. Por eso es crucial que trabajemos juntos y tener el consejo de expertos para volver cuando sea realmente seguro, no en dos o cuatro semanas. Tenemos que pensar en un plazo más largo”, dijo el secretario general del sindicato mundial de jugadores FIFPro, Jonas Baer-Hoffmann.



“El resumen es de optimismo de todos, primero la vida; segundo, sin afanes, y tercero, que cuando lo determinemos es porque estamos convencidos. Para todos es importante saber qué pasa en Europa, ellos llevan el proceso adelantado y eso nos va a servir como experiencia”, señaló, a su vez, el presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez, al programa El alargue de Caracol Radio.



Ninguno de los escenarios plantea la posibilidad cercana de jugar al fútbol con público en las tribunas. “La presencia o no de aficionados dentro del estadio fue el elemento que menos pesó en la balanza a la hora de tomar decisiones. Los contratos televisivos, por ejemplo, fueron prioritarios. Si no fuese así, la posibilidad de jugar a puerta cerrada ni se plantearía”, declaró a Efe Jordi Brescó, coautor del libro Rivalidades crónicas, en el que estudia diez rivalidades históricas del fútbol europeo.



Pero también hay voces que se preguntan cómo van a controlar que los hinchas mantengan el distanciamiento social y no se acerquen a los estadios. El alcalde de Liverpool, Joe Anderson, puso un ejemplo: qué pasará con los hinchas del Liverpool si el club, como todo parece indicar, vuelve a salir campeón de Inglaterra después de 30 años.



“Aunque los partidos se jueguen a puerta cerrada, habrá miles de aficionados que se reunirán cerca de Anfield”, expresó Anderson en una entrevista en la BBC. “No habría mucha gente que respetara nuestra petición y que se mantuviese alejada del estadio. Muchas personas irían para estar de fiesta, es una idea abocada al fracaso”, añadió.

El deporte volverá, tarde o temprano. Lo que está pendiente es saber cuándo, en qué condiciones y cómo podrá superar los problemas que le trajo el covid-19.



REDACCIÓN DEPORTES