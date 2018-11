Programación deportiva para este sábado y domingo

RCN

6 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Bucaramanga vs. Cali

WIN SPORTS

3:15 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Santa Fe vs. Tolima

5:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Envigado vs. Chicó

7:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Huila vs. Millonarios



FOX SPORTS

9:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Alemania: Bayern Munich vs. Friburgo



FOX SPORTS 2

9:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Alemania: Wolfsburgo vs. Borussia Dortmund

3:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Argentina: Estudiantes vs. River Plate

6 p. m.: FÚTBOL – Liga de Argentina: Boca Juniors vs. Tigre

8 p. m.: FÚTBOL – Liga de México: Monterrey vs. Veracruz



FOX SPORTS 3

4:30 p. m.: AUTOMOVILISMO – Nascar: X-Finity Series – Texas.



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

6 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Leganés vs. Atlético De Madrid

10:15 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Real Madrid vs. Valladolid

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Francia: Stade de Reims vs. Monaco



CANAL 612

10 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Cardiff vs. Leicester.



CANL 613

10 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Everton vs. Brighton

12:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Arsenal vs. Liverpool

2:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Wolverhampton vs. Tottenham.



RAI ITALIA

2:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Italia: Juventus vs. Cagliari



ESPN

7:15 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Bournemouth vs. Manchester United.

10 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Newcastle vs. Watford

12:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Valencia vs. Girona

2:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Rayo Vallecano vs. Barcelona

9 p. m.: BALONCESTO – NBA: Portland vs. Los Ángeles.



ESPN 2

8 a. m.: TENIS – Masters de Paris: Semifinal.

10:30 a. m.: TENIS – Masters de Paris: Semifinal.



ESPN 3

12:25 p. m.: FÚTBOL – Liga de Holanda: PSV vs. Vitesse.



GOLF

3:30 p. m.: GOLF – PGA Tour: Shrines Hospitals for Children Open (Tercera ronda).

Programación deportiva para este domingo 4 de noviembre

WIN SPORTS

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Patriotas vs. Leones

4 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Jaguares vs. Rionegro

6 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: América vs. Once Caldas

8 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Pasto vs. Medellín





FOX SPORTS

9:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Alemania: Borussia Monchengladbach vs. Dusseldorf

1 p. m.: FÚTBOL AMERICANO – NFL: Minnesota Vikings vs. Detroit Lions.

4 p. m.: FÚTBOL AMERICANO – NFL: New Orleans vs. Los Ángeles Rems.



FOX SPORTS 3

2 p. m.: AUTOMOVILISMO – Nascar: Monster Energy Cup Seires – Texas.



DIRECTV SPORTS

CANAL 612

6 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Eibar vs. Alavés

2:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Betis vs. Celta



CANAL 613

11 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Chelsea vs. Crystal Palace



ESPN

9 a. m.: TENIS – Masters de Paris: Final.

12:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Real Sociedad vs. Sevilla

8 p. m.: FUTBOL AMERICANO – NFL: New England Patriots vs. Green Bay Packers.



ESPN 2

9:45 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Manchester City vs. Southampton



ESPN 3

9 a. m.: ATLETISMO – Maratón de Nueva York.



GOLF

3:30 p. m.: GOLF – PGA Tour: Shrines Hospitals for Children Open (Ronda Final).





