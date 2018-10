Prográmese para este sábado y domingo con la parrilla deportiva

Este fin de semana resaltan varios acontecimientos deportivos, entre ellos la fecha 17 de la Liga de Colombia, ligas del mundo, Fórmula 1, golf y tenis entre otros.

Programación deportiva para este sábado 27 de octubre

RCN

6 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Millonarios vs. Tolima



WIN SPORTS

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Leones vs. Santa Fe

4 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Deportivo Cali vs. Jaguares

6 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Rionegro vs. Alianza Petrolera

8 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Once Caldas vs. Nacional



FOX SPORTS

8:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Alemania: Mainz vs. Bayern Múnich.

1 p. m.: AUTOMOVILISMO – Fórmula 1: Clasificación GP de México.



FOX SPORTS 2

8:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Alemania: Dortmund vs. Hertha Berlín.

1 p. m.: FÚTBOL – Liga de Argentina: River Plate vs. Aldosivi.

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de Argentina: Gimnasia de la Plata vs. Boca Juniors.

7 p. m.: BÉISBOL – Serie Mundial: Los Ángeles Dodgers vs. Medias Rojas de Boston.



FOX SPORTS 3

12 m.: AUTOMOVILISMO – Nascar: Camping World Truck Series.



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

11:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Celta vs. Eibar



CANAL 612

6:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Brighton vs. Wolves

11:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Levante vs. Leganés

1 p. m.: FÚTBOL – Liga de Francia: Mónaco vs. Dijon



CANAL 613

9 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Liverpool vs. Cardiff City



CANAL 614

9 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Southampton vs. Newcastle United



CANAL 615

9 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Watford vs. Huddersfield Town



RAI

1:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Italia: Torino vs. Fiorentina.



ESPN

6 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Girona vs. Rayo Vallecano.

9 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Athletic Bilbao vs. Valencia.

1:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Atlético de Madrid vs. Real Sociedad.

3:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Leicester vs. West Ham United.

7 p. m.: BÉISBOL – Serie Mundial: Los Ángeles Dodgers vs. Medias Rojas de Boston.



ESPN 2

7:30 a. m.: TENIS – ATP Basilea: semifinales.



ESPN 3

10 a. m.: FÚTBOL – Liga de Francia: Angers vs. Olimpique de Lyon.

2:25 p. m.: FÚTBOL – Liga de Portugal: Belenenses vs. Benfica.

7:30 p. m.: BALONCESTO – NBA: San Antonio Spurs vs. Los Ángeles Lakers.

10 p. m.: AUTOMOVILISMO – Moto GP: Gran Premio de Australia.



GOLF

1:30 p. m.: GOLF – PGA Tour: Sanderson Farms Championship (Tercera ronda).

Programación deportiva para este domingo 28 de octubre

RCN

5:15 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Junior vs. América



WIN SPORTS

9:30 a. m.: AUTOMOVILISMO – TC 2000

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: La Equidad vs. Patriotas

4 p. m.: FÚTBOL – Torneo de Ascenso de Colombia: Cúcuta vs. Cortuluá

6 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Huila vs. Envigado

8 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Medellín vs. Bucaramanga



FOX SPORTS

8:30 a. m.: FÚTBOL AMERICANO – NFL: Águilas de Filadelfia vs. Jaguares de Jacksonville.

2 p. m.: AUTOMOVILISMO – Fórmula 1: GP de México.

4 p. m.: FÚTBOL AMERICANO – NFL: Cardenales de Arizona vs. San Francisco 49ers.



FOX SPORTS 2

1 p. m.: FÚTBOL – Liga de Argentina: Vélez Sarfield vs. Belgrano.



FOX SPOTS 3

2 p. m.: AUTOMOVILISMO – Nascar: Monster Energy Cup Series - Martinsville.



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

6 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Getafe vs. Real Betis

10:15 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Barcelona vs. Real Madrid



CANAL 613

9 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Burnley vs. Chelsea

11 p. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Manchester United vs. Everton



RAI

2:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Italia: Napoli vs. Roma.



ESPN

9 a. m.: TENIS – ATP Basilea: Final.

2:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de Francia: Marsella vs. PSG.



ESPN 2

8:15 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Crystal Palace vs. Arsenal.



ESPN 3

8:15 a. m.: FÚTBOL – Liga de Holanda: Ajax vs. Feyenord.

12:25 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Alavés vs. Villarreal.

2:25 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Sevilla vs. Huesca.



GOLF

1:30 p. m.: GOLF – PGA Tour: Sanderson Farms Championship (Ronda final).













