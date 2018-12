Prográmese con la parrilla deportiva para este fin de semana

Programación deportiva para este sábado 8 de diciembre

WIN SPORTS

7 p. m.: FÚTBOL - Liga de Colombia: Junior vs. Medellín



FOX SPORTS 2

9:30 a. m.: FÚTBOL - Liga de Alemania: Schalke 04 vs. Borussia Dortmund

12:30 a. m.: FÚTBOL - Liga de Alemania: Hertha vs. Eintracht Frankfurt.

3 p. m.: FÚTBOL - Liga de Argentina: Unión de Santa Fe vs. Banfield



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

7 a. m.: FÚTBOL - Liga de España: Atlético de Madrid vs. Alavés

12:30 p. m.: FÚTBOL - Liga de España: Villarreal vs. Celta



CANAL 612

10 a. m.: FÚTBOL - Liga de Inglaterra: Burnley vs. Brighton



CANAL 613

10 a. m.: FÚTBOL - Liga de Inglaterra: Arsenal vs. Huddersfield

12:30 p. m.: FÚTBOL - Liga de Inglaterra: Chelsea vs. Manchester City

2:45 p. m.: FÚTBOL - Liga de Inglaterra: Leicester vs. Tottenham



CANAL 614

10 a. m.: FÚTBOL - Liga de Inglaterra: Cardiff City vs. Southampton



CANAL 615

10 a. m.: FÚTBOL - Liga de Inglaterra: West Ham vs. Crystal Palace



ESPN

8 p. m.: BALONCESTO - NBA: Memphis Grizzlies vs. Los Angeles Lakers



ESPN 2

7:30 a. m.: FÚTBOL - Liga de Inglaterra: Bournemouth vs. Liverpool

10 a. m.: FÚTBOL - Liga de Inglaterra: Manchester United vs. Fulham

2:45 p. m.: FÚTBOL - Liga de España: Espanyol vs. Barcelona.

Programación deportiva para este domingo 9 de diciembre

WIN SPORTS

10 a. m.: ECUESTRE - Campeonato colombiano de salto: Final.



FOX SPORTS

2:30 p. m.: FÚTBOL - Copa Libertadores - Final: River Plate vs. Boca Juniors



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

6 a. m.: FÚTBOL - Liga de España: Eibar vs. Levante

10:15 a. m.: FÚTBOL - Liga de Italia: Huesca vs. Real Madrid



CANAL 612

2:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Real Betis vs. Rayo Vallecano



ESPN 2

6:30 a. m.: FÚTBOL - Liga de Italia: Sassuolo vs. Fiorentina

2:30 p. m.: FÚTBOL - Liga de Italia: Milán vs. Torino









DEPORTES