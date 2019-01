Programación deportiva para este sábado 26 de enero

RCN

6 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Nacional vs. Once Caldas

WIN SPORTS

10 a. m.: TENIS – Final Mundial Juvenil 2019

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: La Equidad vs. Atlético Huila

4 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Unión Magdalena vs. Jaguares

6 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Cúcuta vs. Rionegro

8 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Cali vs. Atlético Bucaramanga



FOX SPORTS

9:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Alemania: Borussia Dortmund vs. Hannover.

12:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Alemania: Werder Bremen vs. Eintrach Frankfurt.

6 p. m.: FÚTBOL – Liga de México: Monterrey vs. América.



FOX SPORTS 2

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de Argentina: River Plate vs. Unión de Santa Fe.

7:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Argentina: Aldosivi vs. Racing.



FOX SPORTS 3

3:30 p. m.: AUTOMOVILISMO – 24 Horas de Daytona: Parte 1.

7:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Argentina: Aldosivi vs. Racing.

8 p. m.: FÚTBOL – Liga de México: Panchuca vs. Universidad Nacional.



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

7 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Sevilla vs. Levante

12:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Leganés vs. Eibar

2:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Valencia vs. Villarreal



ESPN

3:30 a. m.: TENIS – Abierto de Australia (final femenina): Naomi Osaka vs. Petra Kvitova.

1 p. m.: GOLF – PGA Tour: Farmers Insurance Open (Tercera ronda).

8:30 p. m.: BALONCESTO – NBA: Boston Celtics vs. Golden State Warriors.



ESPN 2

10 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Atlético de Madrid vs. Getafe.

2:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de Italia: Milan vs. Napoli.

6 p. m.: FÚTBOL – Liga de México: Monterrey vs. América.





*Información suministrada por los canales, cualquier variación es responsabilidad de ellos o de su cable operador.







DEPORTES