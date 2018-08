Programación deportiva para este sábado 25 de agosto

RCN

4 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Santa Fe vs. Bucaramanga

6 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: América vs. Millonarios

WIN SPORTS

1:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia (Fecha 6): Leones vs. Envigado

4 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia (Fecha 6): Rionegro Aguilas vs. Deportivo Cali

6 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia (Fecha 6): Once Caldas vs. Boyacá Chicó

8 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia (Fecha 6): Junior vs. Medellín



FOX SPORTS

8:30 a. m.: FÚTBOL – Liga en Alemania: VFL Wolfsburgo vs. Fc Schalke 04

5 p. m.: FÚTBOL – Liga en México: Pachuca vs. Puebla



FOX SPORTS 2

11:30 a. m.: FÚTBOL – Liga en Alemania: Borussia Monchengladbach vs. Bayer Leverkusen.

9 p. m.: FÚTBOL – Liga en México: Monterrey vs. Monarcas



FOX SPORTS 3

5 a. m.: AUTOMOVILISMO – Fórmula 1: Pruebas libres 3 - Spa – GP de Bélgica.

8 a. m.: AUTOMOVILISMO – Fórmula 1: Clasificación Spa – GP de Bélgica.



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

1 p. m.: FÚTBOL – Liga en España: Atlético de Madrid vs. Rayo Vayecano



CANAL 612

9 a. m.: FÚTBOL – Liga en Inglaterra: Huddersfield vs. Cardiff City.



CANAL 613

9 a. m.: FÚTBOL – Liga en Inglaterra: Arsenal vs. West Ham.

11:25 a. m.: FÚTBOL – Liga en Inglaterra: Liverpool vs. Brighton.



RAI

CANAL 619

11 a. m.: FÚTBOL – Liga en Italia.



ESPN

12 m.: CICLISMO – Vuelta a España: Etapa 1

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Valladolid vs. Barcelona.

7:30 p. m.: AUTOMOVILISMO – IndyCar: desde Gateway.



ESPN 2

6:15 a. m.: FÚTBOL – Liga en Inglaterra: Wolverhampton vs. Manchester City.

10 a. m.: FÚTBOL – Liga en Francia: Paris Saint Germain vs. Angers



ESPN 3

12 m.: GOLF – PGA Tour: The Northern Trust, Tercera ronda.







*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.









DEPORTES