Programación deportiva para este sábado 20 de octubre

RCN

6 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Santa Fe vs. Equidad

WIN SPORTS

4 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Jaguares vs. Medellín

6 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Bucaramanga vs. Boyacá Chicó

8 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Patriotas vs. Once Caldas



FOX SPORTS

8:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Alemania: Wolfsburgo vs. Bayern Múnich

11:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Alemania: Schalke 04 vs. Werder Bremen.

4 p. m.: FÚTBOL – Liga de ascenso de México: Mineros de Zacatecas vs. Dorados de Sinaloa.

7 p. m.: FÚTBOL – Liga de México: Pachuca vs. Santos Laguna

9 p. m.: FÚTBOL – Liga de México: Monterrey vs. Toluca



FOX SPORTS 2

8:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Alemania: Stuttgart vs. Borussia Dortmund

1:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Argentina: Lanús vs. Patronato.

5:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de Argentina: Boca Juniors vs. Rosario Central



FOX SPORTS 3

4 p. m.: AUTOMOVILISMO – Fórmula 1: Clasificación Gran Premio de Estados Unidos.



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

6 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Real Madrid vs. Levante

11:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Villarreal vs. Atlético De Madrid



CANAL 612

10 a. m.: FÚTBOL – Liga de Francia: Psg vs. Amiens



CANAL 613

6:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Chelsea vs. Manchester United

9 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Newcastle vs. Brighton



CANAL 614

9 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: West Ham vs. Tottenham



ESPN

9:15 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Valencia vs. Leganés

1 p. m.: FÚTBOL – Liga de Francia: Strasbourg vs. Mónaco

8:30 p. m.: AUTOMOVILISMO – Moto GP: Gran Premio de Japón.



ESPN 2

9 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Manchester City vs. Burnley

11 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Huddersfield vs. Liverpool.

1:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Barcelona vs. Sevilla

9:30 a. m.: BALONCESTO – NBA: Los Ángeles Lakers vs. Houston Rockets.



ESPN 3

8:45 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Wolverhampton vs. Watford

11:25 a. m.: FÚTBOL – Liga de Holanda: PSV Eindoven vs. Emmen.

GOLF

1:30 p. m.: GOLF – PGA: Dominion Energy Charity Classic (Segunda ronda).









