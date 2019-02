Programación deportiva para este sábado 2 de febrero

RCN

6 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Junior vs. Medellín

WIN SPORTS

12 m.: TENIS – Copa Davis: Colombia vs. Suecia

3:15 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Unión Magdalena vs. La Equidad

5:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Deportivo Cali vs. Huila

7:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Nacional vs. Jaguares



WIN SPORTS - SEÑAL ALTERNA

2 p. m.: TENIS – Copa Davis: Colombia vs. Suecia



FOX SPORTS

9:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Alemania: Eintracht Frankfurt vs. Borussia Dortmund

12:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Alemania: Schalke 04 vs. Borussia Monchengadbach.



FOX SPORTS 2

9:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Alemania: Bayer 04 Leverkusen vs. Fc Bayern Munich

8 p. m.: FÚTBOL – Liga de México: Club León vs. Cruz Azul



FOX SPORTS 3

10 p. m.: FÚTBOL – Liga de México: Tijuana vs. Toluca



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

10 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Burnley vs. Southampton



CANAL 612

10 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Crystal Palace vs. Fulham



CANAL 613

7:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Tottenham vs. Newcastle United

10 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Everton vs. Wolves

12:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Cardiff City vs. Bournemouth



ESPN

6 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Levante vs. Getafe.

3:15 p. m.: CICLISMO – Vuelta a San Juan: Etapa 6

8:30 p. m.: BALONCESTO – NBA: Golden State Warriors vs. Los Angeles Lakers



ESPN 2

10:15 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Real Sociedad vs. Athletic De Bilbao

12:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Barcelona vs. Valencia

2:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Italia: Juventus vs. Parma



ESPN 3

9:45 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Chelsea vs. Huddersfield





