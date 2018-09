Programación deportiva para este sábado 15 de septiembre

CARACOL

7:30 a. m.: CICLISMO – Vuelta a España: Etapa 20.



RCN

6 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: América vs. Pasto

WIN SPORTS

10 a. m.: TENIS – Copa Davis: Argentina vs. Colombia

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Leones vs. Deportivo Cali

4 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Jaguares vs. Millonarios

6 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Santa Fe vs. Boyacá Chicó

8 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Tolima vs. Medellín



FOX SPORTS

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de Estados Unidos (MLS): Colorado vs. Atlanta.

9 p. m.: FÚTBOL – Liga de México: Monterrey vs. Chivas



FOX SPORTS 2

8:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Alemania: Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen

1:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Argentina: River Plate vs. San Martín De San Juan

7 p. m.: FÚTBOL – Liga de México: Pachuca vs. Tigres Uanl



FOX SPORTS 3

8 a. m.: AUTOMOVILISMO – Fórmula 1: Clasificación Gran Premio de Singapur.



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

6 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Atlético de Madrid vs. Eibar

9:15 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Real Sociedad vs. Barcelona

11:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Valencia vs. Real Betis



CANAL 612

9 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Bournemouth vs. Leicester City

1 p. m.: FÚTBOL – Liga de Francia: Toulouse vs. Mónaco



CANAL 613

6:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Tottenham Hotspur vs. Liverpool

9 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Manchester City vs. Fulham



ESPN

9 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Chelsea vs. Cardiff City

11:15 p. m.: FÚTBOL – Liga de Ingalterra: Watford vs. Manchester United

1:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Athletic Bilbao vs. Real Madrid



ESPN 2

7:30 a. m.: CICLISMO – Vuelta a España: Etapa 20.



ESPN 3

11:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Holanda: Ado Den Haag vs. Psv

1:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de Holanda: Ajax vs. Groningen.



CLARO SPORTS

7 a. m.: TENIS -Semifinal Copa Davis: España vs. Francia.



SPACE

7:30 p. m.: BOXEO: Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs. Gennady Golovkin.













*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.







DEPORTES