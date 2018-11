Prográmese este fin de semana con la parrilla deportiva

Programación deportiva para este sábado 1 de diciembre

WIN SPORTS

3 p. m.: NATACIÓN – Natación Artística

8 p. m.: FÚTBOL – Liga Argos: Leones De Nariño vs. Alianza Platanera



FOX SPORTS

9:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Alemania: Borussia Dortmund vs. Friburgo

12:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Alemania: Hoffenheim vs. Schalke 04

5 p. m.: FÚTBOL – Liga de Argentina: Banfield vs. Argentinos Juniors



FOX SPORTS 3

9:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Alemania: Werder Bremen vs. Bayern Munich



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

10 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Valladolid vs. Leganés

12:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Getafe vs. Espanyol



CANAL 612

11 a. m.: FÚTBOL – Liga de Francia: Lille vs. Lyon

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Francia: Monaco vs. Montpellier



CANAL 613

10 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Newcastle vs. West Ham



CANAL 614

10 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Leicester vs. Watford



CANAL 615

10 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Huddersfield vs. Brighton



ESPN

12 m.: FÚTBOL – Liga de Italia: Fiorentina vs. Juventus.

8 p. m.: BALONCESTO – NBA: Minnesota Timberwolves vs. Boston Celtics.



ESPN 2

10 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Manchester City vs. Bournemouth

12:15 p. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Southampton vs. Manchester United.

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Real Madrid vs. Valencia



ESPN 3

10 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Crystal Palace vs. Burnley.

1 p. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Benfica vs. Feirense.



GOLF

12 m.: GOLF – PGA Tour: Hero World Challenge (Tercera ronda)



TYC SPORTS

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de Argentina: Estudiantes vs. Lanús.

5:10 p. m.: FÚTBOL – Liga de Argentina: Atlético Tucumán vs. San Martín.

Programación deportiva para este domingo 2 de diciembre

WIN SPORTS

10 a. m.: ECUESTRE – Final Campeonato Nacional 2018



FOX SPORTS

9:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Alemania: Leipzig vs. Borussia Mönchengladbach

1 p. m.: FÚTBOL AMERICANO – NFL: Gigantes de New York vs. Osos de Chicago.

4 p. m.: FÚTBOL AMERICANO – NFL: Patriotas de Nueva Inglaterra vs. Vikingos de Minnesota.

7:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Argentina: River Plate vs. Gimnasia



FOX SPORTS 2

12 m.: FÚTBOL – Liga de Alemania: Eintracht Frankfurt vs. Wolfsburg

5 p. m.: FÚTBOL – Liga de Argentina: Independiente vs. Boca Juniors



DIRECTV SPORTS

CANAL 612

12:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Barcelona vs. Villarreal

2:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Alavés vs. Sevilla



CANAL 613

9 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Arsenal vs. Tottenham

11 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Liverpool vs. Everton



ESPN

6:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Italia: Milan vs. Parma

11 a. m.: FÚTBOL – Liga de Francia: Marsella vs. Stade Reims.

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de Francia: Bordeaux vs. Paris Saint-Germain



ESPN 2

6:45 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Chelsea vs. Fulham

10:15 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Girona vs. Atlético De Madrid

2:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Italia: Roma vs. Inter



ESPN 3

8:15 a. m.: FÚTBOL – Liga de Holanda: Feyenoord vs. Psv Eindhoven



GOLF

11 a. m.: GOLF – PGA Tour: Hero World Challenge (Ronda final)



TYC SPORTS

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de Argentina: Aldosivi vs. San Lorenzo





*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.







