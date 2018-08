Programación deportiva para este sábado 1 de septiembre

RCN

6 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Millonarios vs. Rionegro Águilas

WIN SPORTS

10 a. m.: RUGBY – Americas Rugby Challenge: Tucanes De Colombia vs. Paraguay

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Boyacá Chicó vs. La Equidad

4 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Huila vs. Leones

6 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Envigado vs. Tolima

8 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Alianza Petrolera vs. América



FOX SPORTS

8:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Alemania: Bayer Leverkusen vs. Vfl Wolfsburg.

11:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Alemania: Vfb Stuttgart vs. Bayern Munich.

7 p. m.: FÚTBOL – Liga de México: León vs. Pumas



FOX SPORTS 2

8:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Alemania: Frankfurt vs. Werder Bremen

1:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Argentina: Banfield vs. Patronato

6 p. m.: FÚTBOL – Liga de Argentina: San Lorenzo vs. River Plate

9 p. m.: FÚTBOL – Liga de Estados Unidos (MLS): Real Salt Lake vs. La Galaxy



FOX SPORTS 3

8 a. m.: AUTOMOVILISMO – Fórmula 1: Clasificación – Gran Premio de Italia.

2:30 p. m.: AUTOMOVILISMO – Nascar: X-Finity Series: Desde Darlington.



RAI

CANAL 619

11 a. m.: FÚTBOL – Liga de Italia: Bologna vs. Inter.

1:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Italia: Parma vs. Juventus.



DIRECTV SPORTS

CANAL 612

9 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Brighton vs. Fulham



CANAL 613

9 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Chelsea vs. Bournemouth



ESPN

10 a. m.: FÚTBOL – Liga de Francia: Nimes vs. Psg

12 m.: TENIS – US Open: Tercera ronda.

6 p. m.: TENIS – US Open: Tercera ronda.



ESPN 2

6:15 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Manchester City vs. Newcastle.

8:30 a. m.: CICLISMO - Vuelta a España: Etapa 8.

11:15 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Leicester vs. Liverpool.

1:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Real Madrid vs. Leganés



ESPN 3

6 p. m.: TENIS – US Open: Tercera ronda.







*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.









DEPORTES