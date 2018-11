Programación deportiva para este martes 6 de noviembre

WIN SPORTS

7:30 p. m.: FÚTBOL – Torneo de ascenso de Colombia: Quindío vs. Pereira

FOX SPORTS

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: Inter de Milán vs. Barcelona.



FOX SPORTS 2

1 p. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: Estrella Roja vs. Liverpool.

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: Tottenhsm vs. PSV Eindhoven.



FOX SPORTS 3

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: Schalke 04 vs. Galatasaray.



DIRECTV SPORTS

CANAL 612

9 p. m.: BALONCESTO – NBA: Brooklyn vs. Phoenix.



ESPN

7:30 a. m.: PESAS – Mundial de Turkmenistán: 71 kilogramos femenino.

1 p. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: Mónaco vs. Brujas.

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: Atlético de Madrid vs. B. Dortmund.



ESPN 2

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: Napoli vs. PSG.











DEPORTES