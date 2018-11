ESPN

1 p. m.: TENIS – Nitto Finales: Cabal y Farah vs. Murray y Soares

TYC SPORTS

1:25 p. m.: FÚTBOL – Ascenso de Argentina: Barracas Central vs. Estudiantes de Buenos Aires.

6 p. m.: FÚTBOL – Liga de Argentina: Sarmiento vs. Arsenal de Sarandi.

8 p. m.: FÚTBOL – Liga de Argentina: Vélez Sarfield vs. San Lorenzo.





DEPORTES