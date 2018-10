Programación deportiva para este lunes 8 de octubre

WIN SPORTS

6 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Once Caldas vs. Leones

8 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Millonarios vs. La Equidad

ESPN

7:15 p. m.: FÚTBOL AMERICANO – NFL: New Orleans Saints vs. Washington Redskins



ESPN 3

12:30 p. m.: BÉISBOL – Grandes Ligas: Cleveland Indians vs. Houston Astros

6:30 p. m.: BÉISBOL – Grandes Ligas: Yankees de Nueva York Vs. Medias Rojas de Boston.



TYC SPORTS

5 p. m.: FÚTBOL – Liga de Argentina: Tigre vs. Estudiantes

7 p. m.: FÚTBOL – Liga de Argentina: Colón vs. Newell’s Old Boys





*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.







DEPORTES