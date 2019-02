Programación deportiva para este lunes 4 de febrero

WIN SPORTS

6 p. m.: FÚTBOL – Torneo de ascenso de Colombia: Cortuluá vs. Tigres

7:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Tolima vs. Rionegro

DIRECTV SPORTS

CANAL 610

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Rayo Vallecano vs. Leganés



CANAL 612

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: West Ham vs. Liverpool



ESPN

1 p. m.: FÚTBOL – Liga de Italia: Frosinone vs. Lazio

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de Italia: Cagliari vs. Atalanta.



TYC SPORTS

5 p. m.: FÚTBOL – Liga de Argentina: Patronato vs. Tucumán.

7 p. m.: FÚTBOL – Liga de Argentina: San Martín de San Juan vs. Estudiantes.





*Información suministrada por los canales, cualquier variación es responsabilidad de ellos o de su cable operador.





