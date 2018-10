Programación deportiva para este lunes 29 de octubre

WIN SPORTS

2:30 p. m.: FÚTBOL – Final: Campeonato nacional juvenil Difútbol

7:45 p. m.: FÚTBOL – Torneo de ascenso de Colombia: Quindío vs. Unión Magdalena

DIRECTV SPORTS

CANAL 612

7 p. m.: BALONCESTO – NBA: Golden State vs. Chicago.



ESPN

6:30 a. m.: TENIS – Masters de Paris: Primera ronda.

1:30 p. m.: TENIS – Masters de Paris: Primera ronda.

7:45 p. m.: FÚTBOL AMERICANO – NFL: Buffalo Bills vs. Patriotas de Nueva Inglaterra.



ESPN 2

2:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Tottenham vs. Manchester City.



TYC SPORTS

5 p. m.: FÚTBOL – Liga de Argentina: Newell´s Old Boys vs. Argentinos Juniors.

7 p. m.: FÚTBOL – Liga de Argentina: San Martín de San Juan vs. Defensa y Justicia.









DEPORTES