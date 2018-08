Programación deportiva para este lunes 27 de agosto

WIN SPORTS

5:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Patriotas vs. Jaguares

8 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Tolima vs. Pasto

DIRECTV SPORTS

CANAL 610

1 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Levante vs. Celta.



CANAL 612

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Athletic vs. Huesca.



CANAL 613

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Manchester United vs. Tottenham.



ESPN

9 a. m.: CICLISMO – Vuelta a España: Etapa - 3

11 a. m.: TENIS – US Open: Primera ronda.

6 p. m.: TENIS – US Open: Primera ronda.





*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.







