Programación deportiva para este lunes 26 de noviembre 

WIN SPORTS

7:30 p. m.: FÚTBOL – Torneo de Ascenso de Colombia: Cúcuta Vs. Unión Magdalena (Final).

DIRECTV SPORTS

CANAL 610

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Real Sociedad vs. Celta de Vigo.



CANAL 612

8 p. m.: BALONCESTO –NBA: Boston vs. New Orleans.



ESPN

2:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Burnley vs. Newcastle United.

8:15 p. m.: FÚTBOL AMERICANO – NFL: Texanos de Houston vs. Titanes de Tennessee.



TYC SPORTS

5 p. m.: FÚTBOL – Liga de Argentina: Defensa y Justicia vs. Tigre.

7 p. m.: FÚTBOL – Liga de Argentina: Lanús vs. Independiente.





*Información suministrada por los canales de televisión, cualquier cambio es responsabilidad del cable operador.





DEPORTES