Programación deportiva para este lunes 22 de octubre

WIN SPORTS

6 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Deportivo Pasto vs. Atlético Huila.

8 p. m.: BÉISBOL - Mundial Sub 23: Colombia vs México.



CLARO SPORTS

5 p. m.: BÉISBOL - Mundial Sub 23: Venezuela vs República Dominicana.

DIRECTV SPORTS

CANAL 610

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Real Sociedad vs. Girona.



CANAL 613

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Arsenal vs. Leicester.



ESPN

12 m.: TENIS – ATP de Basilea: primera ronda.

7:15 p. m.: FÚTBOL AMERICANO – NFL: Atlanta Falcons vs. New York Giants.



TYC SPORTS

5 p. m.: FÚTBOL – Liga de Argentina: Belgrano vs. Banfield.

7 p. m.: FÚTBOL – Liga de Argentina: San Lorenzo vs. San Martín de San Juan.







*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.







DEPORTES