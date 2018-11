Programación deportiva para este lunes 19 de noviembre

DIRECTV SPORTS

CANAL 610

2:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de Naciones: Alemania vs. Holanda.

CANAL 612

2:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de Naciones: República Checa vs. Eslovaquia

7 p. m.: BALONCESTO – NBA: Phoenix vs. Philadelphia



CANAL 613

2:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de Naciones: Dinamarca vs. Irlanda



ESPN

8:15 p. m.: FÚTBOL AMERICANO – NFL: Los Ángeles Rams vs. Kansas City



TYC SPORTS

3 p. m.: FÚTBOL – Ascenso de Argentina: Nueva Chicago vs. Agropecuario

7 p. m.: FÚTBOL – Ascenso de Argentina: Estudiantes de Buenos Aires vs. San Telmo.









DEPORTES