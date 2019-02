Programación deportiva para este lunes 18 de febrero

WIN SPORTS

6 p. m.: FÚTBOL – Liga de Ascenso de Colombia: Leones vs. Atlético Fc

8 p. m.: FÚTBOL – Liga de Ascenso de Colombia: Boyacá Chicó vs. Fortaleza

TYC SPORTS

5 p. m.: FÚTBOL – Liga de Argentina: Argentinos Juniors vs. Estudiantes de la Plata.

7 p. m.: FÚTBOL – Liga de Argentina: Racing vs. Godoy Cruz.



ESPN 2

2:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Italia: Roma vs. Bologna.



ESPN 3

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Huesca vs. Athletic Bilbao.





*Información suministrada por los canales, cualquier variación es responsabilidad de ellos o de su cable operador.





