Programación deportiva para este lunes 17 de septiembre

WIN SPORTS

6 p. m.: FÚTBOL – Torneo de ascenso de Colombia: Tigres vs. Quindío

8 p. m.: FÚTBOL – Torneo de ascenso de Colombia: Atlético vs. Pereira

ESPN

11:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Real Valladolid vs. Alavés

1:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Sevilla vs. Getafe.

8:50 p. m.: FÚTBOL – Liga de México: Dorados vs. Cafetaleros.



ESPN 3

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Southampton vs. Brighton & Hove Albion

7:15 p. m.: FÚTBOL AMERICANO – NFL: Chicago Bears vs. Seattle Seahawks



TYC SPORTS

4:50 p. m.: FÚTBOL – Liga de Argentina: Huracán vs. Banfield.

7 p. m.: FÚTBOL – Liga de Argentina: Rosario Central vs. Defensa y Justicia.









*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.









DEPORTES