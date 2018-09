Programación deportiva para este lunes 10 de septiembre

WIN SPORTS

6 p. m.: FÚTBOL – Torneo de ascenso de Colombia: Cúcuta vs. Real Cartagena

8 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Rionegro Águilas vs. Once Caldas

DIRECTV SPORTS

CANAL 610

1:45 p. m.: FÚTBOL - Liga de Naciones: Portugal vs. Italia



CANAL 612

11 a. m.: FÚTBOL - Liga de Naciones: Rusia vs. República Checa

1:45 p. m.: FÚTBOL - Liga de Naciones: Suecia vs. Turquía



CANAL 613

1:45 p. m.: FÚTBOL - Liga de Colombia: Serbia vs. Rumania



ESPN 3

6 p. m.: BÉISBOL – Grandes Ligas (MLB): Philadelphia Phillies vs. Washington Nationals







*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.









DEPORTES