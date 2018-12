Programación deportiva para este lunes 10 de diciembre

FOX SPORTS 2

5 p. m.: FÚTBOL – Supercopa de Argentina: Patronato vs. Vélez

TYC SPORTS

7:15 p. m.: FÚTBOL – Liga de Argentina: Belgrano vs. Tigre



DIRECTV SPORTS

CANAL 612

8 p. m.: BALONCESTO – NBA: Cleveland vs. Milwaukee



ESPN

8:15 p. m.: FÚTBOL AMERICANO – NFL: Seattle Seahawks vs. Minnesota Vikings



ESPN 3

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Everton vs. Watford.





*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.







DEPORTES