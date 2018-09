Programación deportiva para este domingo 9 de septiembre

CARACOL TELEVISIÓN

9 a. m.: CICLISMO – Vuelta a España: Etapa 14.



RCN

5:15 p. m.: FÚTBOL - Liga de Colombia: Deportivo Cali vs. La Equidad

WIN SPORTS

10:15 a. m.: FÚTBOL - Liga Argos: Saeta vs. Leones De Nariño

1:15 p. m.: FÚTBOL - Liga de Colombia: Envigado vs. Patriotas

3:15 p. m.: FÚTBOL - Liga de Colombia: Medellín vs. Leones

5:30 p. m.: FÚTBOL - Liga de Colombia: Pasto vs. Nacional

7:30 p. m.: FÚTBOL - Liga de Colombia: Millonarios vs. Junior



FOX SPORTS

12 m.: FÚTBOL AMERICANO - (NFL): New England Patriots Vs. Houston Texans.



FOX SPORTS 3

1 p. m.: AUTOMOVILISMO - Nascar: Monster Energy Cup Seires - Indianapolis.



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

8 a. m.: FÚTBOL - Liga de Naciones: Ucrania vs. Eslovaquia

11 a. m.: FÚTBOL - Liga de Naciones: Dinamarca vs. Gales

1:45 p. m.: FÚTBOL - Liga de Naciones: Francia vs. Holanda



CANAL 612

1:45 p. m.: FÚTBOL – Amistoso internacional: Alemania vs. Perú



ESPN

2:45 p. m.: TENIS – US Open: Final femenina.



ESPN 2

4 a. m.: AUTOMOVILISMO – MotoGP: Clasificación San Marino.

9 a. m.: CICLISMO – Vuelta a España: Etapa 15.



ESPN 3

7 p. m.: BÉISBOL – Grandes Ligas (MLB): Boston Red Sox vs. Houston Astros



GOLF

11 a. m.: GOLF – PGA Tour: BMW Championship – Ronda final.







*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.











