Programación deportiva para este domingo 9 de diciembre

10 a. m.: ECUESTRE - Campeonato colombiano de salto: Final.

2:30 p. m.: FÚTBOL - Copa Libertadores - Final: River Plate vs. Boca Juniors



6 a. m.: FÚTBOL - Liga de España: Eibar vs. Levante

10:15 a. m.: FÚTBOL - Liga de España: Huesca vs. Real Madrid



2:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Real Betis vs. Rayo Vallecano



6:30 a. m.: FÚTBOL - Liga de Italia: Sassuolo vs. Fiorentina

2:30 p. m.: FÚTBOL - Liga de Italia: Milán vs. Torino









