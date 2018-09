Programación deportiva para este domingo 30 de septiembre

RCN

5:15 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: América vs. Huila

WIN SPORTS

9:30 a. m.: AUTOMOVILISMO – TC 2000

3:15 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Jaguares vs. Pasto

5:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Nacional vs. Boyacá Chicó

7:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: La Equidad vs. Once Caldas



FOX SPORTS

8:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Alemania: Eintracht Frankfurt vs. Hannover 96

12 m.: FÚTBOL AMERICANO – NFL: Patriotas de Nueva Inglaterra vs. Delfines de Miami

3:15 p. m.: FÚTBOL AMERICANO – NFL: Gigantes de Nueva York vs. Santos de Nueva Orleans.



FOX SPORTS 2

6 p. m.: FÚTBOL – Liga de Argentina: Boca Juniors vs. Colón



FOX SPORTS 3

6 a. m.: AUTOMOVILISMO – Gran Premio de Rusia: Carrera.



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

11:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Levante vs. Alavés

1:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Betis vs. Leganés



ESPN

6 a. m.: CICLISMO – Mundial de Ruta (Austria): Equipo élite de Colombia.

10 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Cardiff City vs. Burnley

7:15 p. m.: FÚTBOL AMERICANO – NFL: Acereros de Pittsburgh vs. Cuervos de Baltimore.



ESPN 2

5 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Huesca vs. Girona

9:15 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Villarreal vs. Real Valladolid



ESPN 3

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Francia: Lille vs. Marsella

8:30 p. m.: BALONCESTO – NBA: Denver Nuggets vs. Los Angeles Lakers



RAI ITALIA

1:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Italia: Sassuolo vs. Milán









