Prográmese para este domingo con la parrilla deportiva

Este fin domingo resaltan varios acontecimientos deportivos, entre ellos la fecha 17 de la Liga de Colombia, ligas del mundo, clásico Barcelona vs. Real Madrid, Fórmula 1, golf, tenis entre otros.

RCN

5:15 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Junior vs. América



WIN SPORTS

9:30 a. m.: AUTOMOVILISMO – TC 2000

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: La Equidad vs. Patriotas

4 p. m.: FÚTBOL – Torneo de Ascenso de Colombia: Cúcuta vs. Cortuluá

6 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Huila vs. Envigado

8 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Medellín vs. Bucaramanga



FOX SPORTS

8:30 a. m.: FÚTBOL AMERICANO – NFL: Águilas de Filadelfia vs. Jaguares de Jacksonville.

2 p. m.: AUTOMOVILISMO – Fórmula 1: GP de México.

4 p. m.: FÚTBOL AMERICANO – NFL: Cardenales de Arizona vs. San Francisco 49ers.



FOX SPORTS 2

1 p. m.: FÚTBOL – Liga de Argentina: Vélez Sarfield vs. Belgrano.



FOX SPOTS 3

2 p. m.: AUTOMOVILISMO – Nascar: Monster Energy Cup Series - Martinsville.



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

6 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Getafe vs. Real Betis

10:15 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Barcelona vs. Real Madrid



CANAL 613

9 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Burnley vs. Chelsea

11 p. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Manchester United vs. Everton



RAI

2:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Italia: Napoli vs. Roma.



ESPN

9 a. m.: TENIS – ATP Basilea: Final.

2:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de Francia: Marsella vs. PSG.



ESPN 2

8:15 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Crystal Palace vs. Arsenal.



ESPN 3

8:15 a. m.: FÚTBOL – Liga de Holanda: Ajax vs. Feyenord.

12:25 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Alavés vs. Villarreal.

2:25 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Sevilla vs. Huesca.



GOLF

1:30 p. m.: GOLF – PGA Tour: Sanderson Farms Championship (Ronda final).













DEPORTES