Programación deportiva para este domingo 26 de agosto

WIN SPORTS

3 p. m.: RUGBY: Tucanes De Colombia vs. Guyana

FOX SPORTS

8:30 a. m.: FÚTBOL – Liga en Alemania: Maiz 05 vs. VFB Stuttgart

11 a. m.: FÚTBOL – Liga en Alemania: Borussia Dortmund vs. RB Leipzig.

3 p. m.: FÚTBOL AMERICANO – NFL: Buffalo Bills vs. Cincinnati

6 p. m.: FÚTBOL – Liga en Estados Unidos: New York Red Bulls vs. DC United.



FOX SPORTS 2

1:30 p. m.: FÚTBOL – Liga en Argentina: Lanús vs. Aldosivi

6 p. m.: FÚTBOL – Liga en Argentina: Huracán vs. Boca Juniors



FOX SPORTS 3

8 a. m.: AUTOMOVILISMO – Fórmula 1: Carrera - Spa – GP de Bélgica.



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

11 a. m.: FÚTBOL – Liga en España: Español vs. Valencia.

3 p. m.: FÚTBOL – Liga en España: Girona vs. Real Madrid.



CANAL 612

10 a. m.: FÚTBOL – Liga en Francia: Bordeux vs. Mónaco.

2 p. m.: FÚTBOL – Liga en Francia: Marseille vs. Rennes.

11:25 a. m.: FÚTBOL – Liga en Inglaterra: Liverpool vs. Brighton.



ESPN

9 a. m.: CICLISMO – Vuelta a España: Etapa 2.

3 p. m.: FÚTBOL – Liga en España: Sevilla vs. Villarreal

5 p. m.: FÚTBOL – Liga en México: Santos vs. Cruz Azul



ESPN 2

9:45 a. m.: FÚTBOL – Liga en Inglaterra: Newcastle vs. Chelsea.

5 p. m.: FÚTBOL – Liga en México: Santos vs. Cruz Azul



ESPN 3

12 m.: GOLF – PGA Tour: The Northern Trust, Tercera ronda.







*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.







