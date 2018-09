Programación deportiva para este domingo 23 de septiembre

RCN

5:15 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Deportivo Cali vs. Tolima

WIN SPORTS

3:15 p. m.: FÚTBOL – Torneo de ascenso de Colombia: Real Cartagena vs. Unión Magdalena

5:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Pasto vs. Alianza Petrolera

7:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Huila vs. Nacional



FOX SPORTS

8:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Alemania: Bayer Leverkusen vs. Mainz 05

12 m.: FÚTBOL AMERICANO – NFL: Washington Redskins Vs. Green Bay

3 p. m.: FÚTBOL AMERICANO – NFL: Seattle Seahawks vs. Dallas Cowboys



FOX SPORTS 2

3:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de Argentina: Boca Juniors vs. River Plate



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

8 a. m.: FÚTBOL – Liga de Francia: Rennes vs. Psg

1 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Real Betis vs. Athletic Club



CANAL 612

10 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Guingamp vs. Bordeaux



CANAL 613

7:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: West Ham United vs. Chelsea



ESPN

9 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Villarreal vs. Valencia.

7 p. m.: FÚTBOL AMERICANO – NFL: Detroit Lions vs. New England Patriots



ESPN 2

10 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Arsenal vs. Everton

1:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Barcelona vs. Girona



ESPN 3

5 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Levante vs. Sevilla

9:45 a. m.: FÚTBOL – Liga de Holanda: Psv vs. Ajax

12 m.: TENIS – Laver Cup.

6 p. m.: BÉISBOL – Grandes Ligas: Cleveland Indians vs. Boston Red Sox



RAI ITALIA

1:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Italia: Frosinone vs. Milán









*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.







