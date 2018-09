Programación deportiva para este domingo 2 de septiembre

RCN

5:15 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Medellín vs. Once Caldas

WIN SPORTS

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Pasto vs. Santa Fe

4 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Bucaramanga vs. Patriotas

6 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Jaguares vs. Nacional

8 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Deportivo Cali vs. Junior



FOX SPORTS

11 a. m.: FÚTBOL – Liga de Alemania: Schalke 04 Vs Hertha Berlín

6:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Estados Unidos (MLS): DC United vs. Atlanta United



RAI - CANAL 619

1:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Italia: Sampdoria vs. Nápoles.



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

5 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Levante vs. Valencia

11:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Barcelona vs. Huesca

1:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Real Betis vs. Sevilla



CANAL 612

10 a. m.: FÚTBOL – Liga de Francia: Rennes vs. Bordeaux

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Francia: Mónaco vs. Marseille



CANAL 613

7:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Cardiff vs. Arsenal

10 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Burnley vs. Manchester United



ESPN

7:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Holanda: Vitesse Arnhem vs. Ajax

10 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Watford vs. Tottenham Hotspur

12 m.: TENIS – US Open: Tercera ronda.



ESPN 2

4:30 a. m.: CICLISMO - Vuelta a España: Etapa 9.

1:30 p. m.: AUTOMOVILISMO – IndyCar: Gran Premio de Portland.

6 p. m.: TENIS – US Open: Tercera ronda.



ESPN 3

7 p. m.: BÉISBOL – MLB: Houston Astros vs. Los Angeles







