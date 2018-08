Programación deportiva para este domingo 19 de agosto

RCN

5:15 p. m.: FÚTBOL - Liga Águila: Millonarios vs. Deportivo Cali.



WIN SPORTS

2 p. m.: FÚTBOL - Torneo Águila: Quindío vs. Real Cartagena.

4 p. m.: FÚTBOL - Liga Águila: Medellín vs. Rionegro Águilas.

6 p. m.: FÚTBOL - Liga Águila: Huila vs. Once Caldas.

8 p. m.: FÚTBOL -Liga Águila: Jaguares vs. Santa Fe.

FOX SPORTS

3 p. m.: FÚTBOL - MLS: Atlanta United vs. Columbus Crew.



FOX SPORTS 3

6:30 a. m.: AUTOMOVILISMO - 6 Horas de Silverstone.

3 p. m.: AUTOMOVILISMO - IMSA - Weathertech Sportscar Championship: Virginia.



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

7:55 a. m.: FÚTBOL - Liga de Francia: Estrasburgo vs. Saint-Etienne.

3 p. m.: FÚTBOL - Liga de España: Real Madrid vs. Getafe.



CANAL 613

7:30 a. m.: FÚTBOL - Premier League: Manchester City vs. Huddersfield.



ESPN

11 a. m.: FÚTBOL - Liga de España: Eibar vs. Huesca.

1:10 p. m.: FÚTBOL - Liga de España: Rayo Vallecano vs. Sevilla.

3:10 p. m.: TENIS - Final del Masters 1000 de Cincinnati.



ESPN 2

7:25 a. m.: FÚTBOL - Premier League: Burnley vs. Watford.

9:55 a. m.: FÚTBOL - Premier League: Brighton & Hove Albion vs. Manchester United.



ESPN 3

1 p. m.: AUTOMOVILISMO - IndyCar: 500 millas de Pocono.

6 p. m.: BÉSIBOL - Grandes Ligas: Mets vs. Phillies.



GOLF CHANNEL

12 m.. GOLF - PGA Tour: Wyndham Championship, última ronda.



TYC SPORTS

1 p. m.: FÚTBOL - Copa Argentina: Cipolletti vs. Almagro.







*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.







DEPORTES