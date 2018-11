Programación deportiva para este domingo 18 de noviembre 

RCN

5:15 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Once Caldas vs. Rionegro

WIN SPORTS

3:30 p. m.: FÚTBOL – Torneo de ascenso de Colombia: Unión Magdalena vs. Cúcuta Deportivo.

7:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: La Equidad vs. Junior



FOX SPORTS

1 p. m.: FÚTBOL AMERICANO – NFL: Jaguares de Jacksonville vs. Acereros de Pittsburg.

4 p. m.: FÚTBOL AMERICANO – NFL: Águilas de Philadelphia vs. Santos de New Orleans.



FOX SPORTS 3

2 p. m.: AUTOMOVILISMO – Nascar: Monster Energy Cup – Homestead Miami.



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

9 a. m.: FÚTBOL – Liga de Naciones: Inglaterra vs. Croacia

12 m.: FÚTBOL – Liga de Naciones: Irlanda del Norte vs. Austria

2:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de Naciones: Suiza vs. Bélgica



CANAL 612

2:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de Naciones: España vs. Bosnia



ESPN

5 a. m.: AUTOMOVILISMO – Moto Gp: Gran Premio de Valencia.

10:30 a. m.: TENIS – Nitto ATP Finales: Final de dobles.

1 p. m.: TENIS – Nitto ATP Finales: Final sencillos.



GOLF

1:30 p. m.: GOLF – PGA Tour: The RSM Classic (Ronda final).



TYC SPORTS

3 p. m.: FÚTBOL – Copa de Argentina: Temperley vs. Rosario Central.

5:10 p. m.: FÚTBOL – Ascenso de Argentina: Chacarita vs. Gimnasia y Esgrima de Jujuy.











