Programación deportiva para este domingo 16 de septiembre

CARACOL

9:45 a. m.: CICLISMO – Vuelta a España: Etapa 21.



RCN

5:15 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Once Caldas vs. Junior

WIN SPORTS

9 a. m.: TENIS – Copa Davis: Argentina vs. Colombia

4 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: La Equidad vs. Rionegro Águilas

6 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Alianza Petrolera vs. Bucaramanga

8 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Nacional vs. Envigado



FOX SPORTS

8:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Alemania: Werder Bremen vs. Fc Nuremberg

12 m.: FÚTBOL AMERICANO – NFL: Pittsburgh Steelers vs. Kansas City

3 p. m.: FÚTBOL AMERICANO – NFL: San Francisco vs. Detroit Lions



FOX SPORTS 2

11 a. m.: FÚTBOL – Liga de Alemania: Friburgo vs. Stuttgart

1:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Argentina: Unión De Santa Fe vs. Talleres De Córdoba



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

9:15 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Espanyol vs. Levante

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Francia: Marseille vs. Guingamp



CANAL 613

7:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Wolverhampton vs. Burnley



ESPN

5 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Leganés vs. Villarreal

8 a. m.: FÚTBOL – Liga de Francia: Nantes vs. Stade Reims

11:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Real Valladolid vs. Alavés

1:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Sevilla vs. Getafe

7:15 p. m.: FÚTBOL AMERICANO – NFL: Dallas Cowboys vs. New York Giants



ESPN 2

9:45 a. m.: CICLISMO – Vuelta a España: Etapa 21.



ESPN 3

7 p. m.: BÉISBOL – Grandes Ligas: St. Louis Cardinals vs. Los Angeles Dodgers



RAI

8 a. m.: FÚTBOL – Liga de Italia: Juventus Sassuolo.





*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.









