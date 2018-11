Superdomingo futbolero en el mundo: prográmese con todos los partidos

RCN

5:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Leones vs. Nacional

WIN SPORTS

3:15 p. m.: FÚTBOL – Torneo de ascenso de Colombia: Cortuluá vs. Cúcuta Deportivo

5:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Rionegro vs. Bucaramanga (Señal alterna)

5:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Millonarios vs. Santa Fe

7:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Junior vs. Jaguares



WINSPORTS.CO

5:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Cali vs. Pasto



FOX SPORTS

12 m.: AUTOMOVILISMO – Fórmula 1: Gran Premio de Brasil (Clasificación)

4 p. m.: FÚTBOL AMERICANO – NFL: Green Bay Packers vs. Miami Dolphines.



FOX SPORTS 2

9 a. m.: FÚTBOL – Liga de Argentina: Huracán vs. Godoy Cruz

11:15 a. m.: FÚTBOL – Liga de Argentina: Independiente vs. Belgrano



FOX SPORTS 3

3:30 p. m.: AUTOMOVILISMO – Nascar: Monster Energy Cup Series.



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

10:15 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Barcelona vs. Betis

12:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Sevilla vs. Espanyol

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de Francia: Mónaco vs. Psg



CANAL 613

7 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Liverpool vs. Fulham

9:15 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Chelsea vs. Everton

11:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Arsenal vs. Wolverhampton



RAI ITALIA

2:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Italia: Milan vs. Juventus.



ESPN

1 p. m.: TENIS – Masters de Londres: Torneo de dobles.



ESPN 2

6 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Alavés vs. Huesca

11:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Manchester City vs. Manchester United

2:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Celta De Vigo vs. Real Madrid



GOLF

1 p. m.: GOLF – Mayakoba Golf Classic: Ronda final.









DEPORTES