Programación deportiva para este domingo 10 de febrero

CARACOL TV

3:30 p. m.: FÚTBOL – Sudamericano Sub 20: Colombia vs. Uruguay

RCN

6 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Huila vs. Atlético Nacional



WIN SPORTS

4 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: La Equidad vs. Deportivo Cali

6 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Rionegro vs. Patriotas

8 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: América vs. Junior



FOX SPORTS

9:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Alemania: Werder Bremen vs. Ausburgo



FOX SPORTS 2

12 m.: FÚTBOL – Liga de Alemania: Fortuna Düsseldorf vs. Stuttgart

5:15 p. m.: FÚTBOL – Liga de Argentina: River Plate vs. Racing Avellaneda

7:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Argentina: Belgrano vs. Boca Juniors



FOX SPORTS 3

3:30 p. m.: AUTOMOVILISMO – Nascar: Monster Energy Series.



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

6 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Leganés vs. Real Betis

10:15 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Valencia vs. Real Sociedad

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de Francia: Niza vs. Lyon



CANAL 612

11 p. m.: FÚTBOL – Liga de Francia: Guingam vs. Lille.



ESPN

12 m.: FÚTBOL – Liga de Itlaia: Sassuolo vs. Juventus.

3:30 p. m.: BALONCESTO - NBA: Los Angeles Lakers vs. Philadelphia 76ers.

7 p. m.: FÚTBOL – Liga de México: Santos de Torreón vs. Xolos de Tijuana



ESPN 2

8:15 p. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Tottenham vs. Leicester

10:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: M. City vs. Chelsea.

2:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Athletic Bilbao vs. Barcelona

4:45 p. m.: CICLISMO – Tour Colombia 2.1: Presentación de la competencia.



ESPN 3

8:55 p. m.: FÚTBOL – Liga de Francia: Montpellier vs. Monaco

12:25 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Sevilla vs. Eibar.

2:25 p. m.: FÚTBOL – Liga de Italia: Milan vs. Cagliari.



*Información suministrada por los canales, cualquier variación es responsabilidad de ellos o de su cable operador.





DEPORTES