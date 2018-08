Programación deportiva en TV para este sábado 28 de octubre

RCN

6 p.m.: Fútbol - Liga de Colombia (Fecha 17): Deportivo Cali vs. América



WIN SPORTS

6 p.m.: Fútbol - Liga de Colombia (Fecha 17): Rionegro Águilas vs. Deportes Tolima

8 p.m.: Fútbol - Liga de Colombia (Fecha 17): Once Caldas vs. Envigado

ESPN

11:30 a.m.: Fútbol - Liga de España (Fecha 10): Atlético de Madrid vs. Villarreal.

1:30 p.m.: Fútbol - Liga de Francia (Fecha 11): Bordeaux vs. Mónaco.

7 p.m.: Béisbol - Serie Mundial de Grandes Ligas (Partido 4): Astros de Houston vs. Dodgers de Los Ángeles



ESPN 2

6:30 a.m.: Fútbol - Liga de Inglaterra (Fecha 10): Manchester United vs. Tottenham Hotspur

9 a.m.: Fútbol - Liga de Inglaterra (Fecha 10): West Bromwich vs. Manchester City

11 a.m.: Fútbol - Liga de Italia (Fecha 10): Milan vs. Juventus.

10 a.m. Automovilismo – Moto GP (Carrera): Gran Premio de Malasia



ESPN 3

11:30 a.m.: Fútbol - Liga de Alemania (Fecha 10): Bayern Múnich vs. Leipzig

7 p.m. Baloncesto - NBA: Boston Celtics vs. Miami Heat



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

6 a.m.: Fútbol - Liga de España (Fecha 10): Alavés vs. Valencia

9 a.m.: Fútbol - Liga de España (Fecha 10): Sevilla vs. Leganés

1:30 p.m.: Fútbol - Liga de España (Fecha 10): Athletic Bilbao vs. Barcelona



CANAL 612

6:30 a.m.: Fútbol – Mundial Sub-17 (Tercer Puesto): Brasil vs. Mali

9:30 a.m.: Fútbol – Mundial Sub-17 (Final): Inglaterra vs. España



CANAL 613

9 a.m.: Fútbol - Liga de Inglaterra (Fecha 10): Arsenal vs. Swansea.

11:30 a.m.: Fútbol - Liga de Inglaterra (Fecha 10): Bournemouth vs. Chelsea.



CANAL 615

9 a.m.: Fútbol - Liga de Inglaterra (Fecha 10): Watford vs. Stoke City.



FOX SPORTS

8:30 a.m.: Fútbol - Liga de Alemania (Fecha 10): Bayer Leverkusen vs. Colonia

1:30 p.m.: Fútbol - Liga de Italia (Fecha 10): Roma vs. Bologna



FOX SPORTS 2

8:30 a.m.: Fútbol - Liga de Alemania (Fecha 10): Hannover 96 vs. Borussia Dortmund

12 m.: Fútbol - Liga de Argentina (Fecha 7): Unión de Santa Fe vs. Godoy Cruz

6 p.m.: Fútbol - Liga de Argentina (Fecha 7): Talleres de Córdoba vs. River Plate

11 p.m.: Fútbol - Liga de México (Fecha 15): León vs. Veracruz



FOX SPORTS 3

10 a.m. Automovilismo – Fórmula 1 (Libres 3): Gran Premio de México

1 p.m. Automovilismo – Fórmula 1 (Clasificación): Gran Premio de México

7 p.m.: Béisbol - Serie Mundial de Grandes Ligas (Partido 4): Astros de Houston vs. Dodgers de Los Ángeles



F1 LATINOAMÉRICA

