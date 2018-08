Programación deportiva de este martes 21 de agosto

WIN SPORTS

7:15 p. m.: FÚTBOL – Liga en Colombia (Fecha5): Pasto vs. Leones

FOX SPORTS

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones (Fase 1): Benfica vs. Paok Salonika

7:30 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores (Octavos de Final): Independiente vs. Santos



FOX SPORTS 2

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones (Fase 1): Red Star Belgrade vs. Fc Salzburg

5 p. m.: FÚTBOL – Copa Suramericana (Octavos de Final): Defensa y Justicia vs. Banfield



ESPN

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones (Fase 1): Bate Borisov vs. Psv Eindhoven



ESPN 3

1:30 p. m.: FÚTBOL – Liga Premier (Segunda división): Swansea City vs Leeds United.

7:30 p. m.: BÉISBOL – Grandes Ligas: Washington National vs. Philadelphia Phillies





*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.







DEPORTES