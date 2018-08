Programación deportiva de este lunes 20 de agosto

WIN SPORTS

5:30 p. m.: FÚTBOL – Liga en Colombia: Envigado vs. La Equidad

7:30 p. m.: FÚTBOL – Torneo en Colombia: Pereira vs. Cúcuta

FOX SPORTS 2

1:30 p. m.: FÚTBOL – Superliga de Argentina: Estudiantes de la Plata vs. Boca Juniors.



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

1 p. m.: FÚTBOL - Liga de España: Valencia vs. Atlético de Madrid.

3 p. m.: FÚTBOL - Liga de España: Athletic vs. Leganés.



ESPN

7 p. m.: FÚTBOL AMERICANO - NFL: Indianapolis Colts vs. Baltimore Ravens.



ESPN 3

2 p. m.: FÚTBOL - Premier League: Crystal Palace vs. Liverpool.

6 p. m.: BÉSIBOL - Grandes Ligas: Boston Red Sox vs. Cleveland Indians.



TYC SPORTS

3:30 p. m.: FÚTBOL – Superliga de Argentina: San Martín de Tucumán vs. Unión de Santa Fe.







*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.







