La semana entre el 31 de enero y el 6 de febrero tendrá intensa actividad futbolística en el mundo. Lo más importante será la eliminatoria al Mundial de Catar.



El lunes 31 de enero se juega la Copa de Francia, con el partido de octavos de Final entre PSG vs. Niza. Este duelo tendrá TV para Colombia a través de ESPN, 3 p. m.

El martes primero de febrero se juega la eliminatoria suramericana, en su recta final, con los partidos de la fecha 16: Bolivia vs. Chile (3 p. m.), Uruguay vs. Venezuela (3 p. m.), Argentina vs. Colombia (6:30 p. m.), Brasil vs. Paraguay (7:30 p. m.), Perú vs. Ecuador (9 p. m.). La TV corresponde al Canal Caracol (transmisiones por confirmar).



La próxima semana será definitiva en la Copa de África. El miércoles 2 de febrero se juega la primera semifinal a la 1:50 p. m. y con TV de ESPN 2. Los equipos se conocerán durante el fin de semana. La final será el próximo domingo.



Además, habrá acción en TV de las eliminatorias al Mundial por la Concacaf, con el partido Jamaica vs. Costa Rica, 6:55 p. m., por ESPN 3. Y México vs. Panamá, a las 10 p. m.



El jueves 3 se juega la segunda semifinal en África, a la 1:50 p. m., con TV de ESPN2.



Luego terminado el periodo Fifa de partidos internacionales, vuelve la actividad en las ligas europeas. El viernes juegan Hertha Berlin vs. Bochum, en la Bundesliga, a las 2:20 p. m., por ESPN 2.



Además habrá FA Cup, ronda 4, con el partido Manchester United vs. Middlesbrough, 2:50 p. m., por ESPN.



Por el lado de Francia, juegan Olympique Marseille vs. Angers, a las 3 p. m. con TV de Star +.

Liga colombiana

A mitad de semana también habrá fútbol en Colombia con partidazos. Se destacan Envigado vs. Millonarios, 4:05 p. m. Santa Fe vs. Junior, el miércoles a las 8:15 p. m., y Nacional vs. Tolima, el jueves a las 8:15 p. m. Programación de Win +.



Ya para el fin de semana próximo, se destaca el partido de la liga española entre Barcelona y Atlético de Madrid, el domingo a las 10:15 p. m., y Real Madrid vs. Granada 3 p. m. Y en Italia no se puede perder el clásico Inter vs. Milán, del próximo sábado a las 12 m.



