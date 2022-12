“EL FÚTBOL ES COMO LA VIDA MISMA, QUIZÁS NADA MÁS PARECIDO A ELLA, POR ESO NOS GUSTA Y NOS HACE SUFRIR TANTO”. EL AUTOR DE ¡CALCIO!, CARTAS ABIERTAS Y EL HOMBRE QUE NO FUE JUEVES, NARRA EN ESTE MAGNÍFICO TEXTO LAS SUTILEZAS DE LA PASIÓN DEL JUEGO, REPASA SUS RECUERDOS DE BARRIO CON UNA PELOTA, NOS LLEVA DE MACHADO A JAVIER MARÍAS Y, SOBRE TODO, EN UN INSTANTE DEFINITIVO, NOS HACE GRITAR DE NUEVO UN GOL INOLVIDABLE.

Nadie ha logrado explicar nunca bien y del todo por qué el fútbol es lo que es, la última religión verdadera que le queda a la humanidad. No en vano sus partidos más bellos e importantes –sus ceremonias– suelen ser el domingo, el día del Sol entre los romanos de la Antigüedad y que los cristianos volvieron muy rápido el día del Señor: el día de los sacrificios de los dioses, el día en que el balón debe rodar.



Javier Marías decía que el fútbol es “la recuperación semanal de la infancia”; quizás no haya una definición más cierta ni más bella que esa, la única que explica por qué a tantos en el mundo nos deslumbra y maravilla, hasta dejarnos sin aliento, como ocurría cuando éramos niños y gracias a la pelota lo seguimos siendo, un juego que parece a la vez tan elemental y tan complejo, tan rutinario y de golpe tan épico y hermoso e inesperado.



¿No era Dante Panzeri quien decía que el fútbol es la “dinámica de lo impensado”? Creo que sí, aunque nunca cito esa frase porque ya la devaluaron sin remedio los comentaristas deportivos que quieren parecer trascendentales. Pero es cierta: el fútbol es como la vida misma, quizás nada más parecido a ella, por eso nos gusta y nos hace sufrir tanto, un espectáculo anclado en la espera de lo excepcional, la esperanza de que en algún momento ocurra el milagro.



Como arte lo tiene todo: la inspiración y la técnica, la disciplina del grupo y el rapto del genio. Y es también el arte de la guerra, como lo dijo Vincenzo de Filicaja en el siglo XVII a propósito del ‘calcio fiorentino’, aquí en la bellísima traducción de Miguel Serrano: “Esta batalla que arde ante tus ojos, bajo un cielo tan gris que aja la tierra/ tiene tanto del arte de la guerra, que aun siendo juego temes los despojos...”.

Eso es el fútbol también, la continuación de la guerra por otros medios, un sucedáneo, por fortuna, de su intensidad y sus consecuencias. Y si uno lo piensa bien, lo único equivalente al fervor nacional que antes desataba las grandes conflagraciones entre los países son los partidos del Mundial. Nadie siente de verdad las implicaciones personales de esa entelequia que se llama la patria, por la que tantos se mataban en el siglo XIX, sino hasta cuando sale su equipo.



Y eso es algo que además nos viene desde la infancia, un rito de paso. En esa época no había como salir al parque a jugar con la pelota, y entonces como ahora el fútbol era a un tiempo la épica de las jugadas memorables o fallidas y luego el relato pormenorizado de lo que había ocurrido en la cancha; el fútbol era canto y cuento, como decía Machado de la poesía, al final todo lo que vale la pena en la vida se vuelve literatura, relato, evocación.



Recuerdo esa anécdota muy famosa de Jorge Valdano que marcó un gol para Argentina en la final de México 86 y, como él mismo contaba, no pudo llorar cuando ganaron la copa, no le salían las lágrimas. Muchos años después, recuperándose de una lesión, Valdano salió a trotar bajo la nieve y se llevó un cassette con la narración de ese partido. Lo oyó y empezó a llorar como un niño. “Ahí supe que a mí no me gustaba el fútbol sino la literatura”, diría luego.



Esa es otra de las virtudes del fútbol, como pasa siempre con el arte, que congela el tiempo y le otorga otra tracción. Lo hemos vivido todos ante una jugada magistral ya fuera en el potrero o delante del televisor: como si el reloj se detuviera; como si el mundo, que es un balón, dejara de girar por un instante en el que las cosas ocurren a gran velocidad y sin embargo las vemos de una vez, quietas, como en una pintura para la eternidad.



Así recuerdo yo, por ejemplo, el gol de Freddy Rincón contra los alemanes en Italia 90, el que más felicidad me ha dado en la vida junto con el que Grosso les hizo, también a los alemanes, en Alemania 2006. Pero el de Rincón fue otra cosa porque Colombia había jugado como nunca e iba a perder como siempre, según el viejo lema de la gloria nacional, y en muy pocos segundos la historia cambió

Todos estábamos allí frente al televisor, desconsolados y derrotados. El tiempo se había cumplido. De repente, Leonel Álvarez recuperó el balón en nuestra cancha y se lo dio al ‘Bendito’ Fajardo, que corrió y se lo dio al ‘Pibe’, que se lo dio a Rincón, que se lo dio al ‘Bendito’ otra vez, que se lo dio al ‘Pibe’: una pared perfecta y rapidísima, en cámara lenta, era el minuto 47:07, y entonces el ‘Pibe’ metió ese pase perfecto, como todos los suyos, que aún estamos viendo.



Vuelvo a decirlo: es uno de esos momentos del fútbol en los que está condensada la eternidad. Ocurren tan rápido que uno no se explica ni siquiera cómo fueron posibles, pero el recuerdo nos los devuelve intactos, cuadro a cuadro. Todavía, si quiero, cierro los ojos y veo a Freddy Rincón correr hacia el arco de Bodo Illgner como si nunca fuera a llegar; todos íbamos detrás de él. Veo al arquero abrir las piernas, veo los ojos cerrados de Rincón mientras dispara.Luego fue la locura, uno de los momentos más felices de nuestras vidas. ¿Cómo es posible algo así? No lo sé, eso es el fútbol.

