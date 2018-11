Polémica en Pony Fútbol: equipo es descalificado por incluir una niña

Una polémica decisión se dio en la disputa del torneo de fútbol infantil Pony Fútbol, que se juega en Medellín, debido a que el equipo Dinhos, de la categoría Sub-10, que superó la fase de grupos, fue sancionado por la “inscripción irregular” de la jugadora Maria Paz Mora, de 10 años de edad, y que actuó como portera en los tres partidos del equipo masculino.

Referente al caso de María Paz y la liga Pony fútbol 2018 de @PonyMalta_ encontré este comunicado de @BAVARIA_SA pic.twitter.com/3NUfUSPMnw — Germán Salcedo C. (@Germanchos) 23 de noviembre de 2018

El padre de la menor ha elevado una protesta y una petición para que se revise el reglamento del torneo, aduciendo que existe "discriminación" hacía su hija, por estar en un equipo de niños.

“Cumpliendo su gran sueño, su equipo se inscribió en la Liga Pony Fútbol, la acreditaron y en los tres partidos de la fase de grupos se demostró su calidad como deportista y el potencial futbolístico de su equipo”, dice su padre en un mensaje difundido por redes sociales, en el que invita a otras personas a sumarse a su causa para que se revise el tema.



“Cuando somos pequeños no importa jugar niños con niñas, o que importa es jugar”, agrega el padre de la menor.



Sin embargo, el reglamento no contempla equipos mixtos, y por esta razón el equipo de María Paz, que jugó sus primeros tres partidos en Bogotá, recibió la sanción de parte de la organización del certamen, que pertenece a la Difútbol (división de fútbol aficionado). El equipo quedó descalificado debido al reclamo de los equipos rivales, según contaron algunos de los entrenadores de la categoría.



Incluso uno de los clubes, después de la sanción, le ofreció a María Paz jugar en su equipo femenino, ya que el equipo de la menor no tiene la categoría. No obstante, la niña finalmente no se integró a ningún otro equipo.



Algunos entrenadores y dirigentes de los equipos participantes, consultados por EL TIEMPO, coinciden en que en este caso hay un doble error, "por un lado, del club por no acatar el reglamento, y de la organización, por permitirle a María Paz disputar tres partidos cuando era prohibido".



La Liga de Bogotá no se quiso pronunciar, aduciendo que el tema es corriente del comité disciplinario del campeonato. El que sí se pronunció fue el patrocinador del torneo, que en un comunicado que circula en redes sociales asegurá: "En parte del propósito de la empresa patrocinadora es ofrecerle a niños y niñas, en igualdad de condiciones, espacios de sano esparcimiento que contribuyan a su desarrollo equitativo. Sabemos que como María Paz hay millones de niñas colombianas que sueñan con ser grandes futbolistas y por ellos, el torneo tiene dos categorías femeninas y dos masculinas", aclara el comunicado.





Además la entidad agregó que contemplarán promover la creación de categorías mixtas en torneos aficionados oficiales.









