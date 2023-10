El colombiano que se perfila para ser corredor de la academia de pilotos de Ferrari

Pedro Juan Moreno, un piloto antioqueño de tan solo 16 años, quien hace menos de 15 días se coronó campeón anticipado de la presente temporada de la Formula 4 mexicana, ha sido seleccionado por la Ferrari Driver's Academy para participar por un cupo en el programa de formación deportiva de esta icónica escudería del deporte automotor.

Moreno estuvo durante meses en observación por la escudería mexicana Telmex, que estaban encargados de la selección de un piloto latinoamericano para enviar a las pruebas de la academia Ferrari en Maranello, Italia. Después de una temporada con unos resultados sobresalientes en la F4 mexicana (11 victorias, 15 podios y 12 vueltas rápidas), donde se coronó campeón en la penúltima jornada de la temporada, el colombiano se convirtió en el candidato perfecto para pelear por el cupo en una de las academias más prestigiosas del automovilismo mundial.

Moreno competirá por su lugar en esta academia contra el italiano Emanuele Olivieri, el taiwanés Enzo Yeh, doble campeón asiático de Karting, el neerlandés Rene Lammers, quien es el subcampeón mundial de Karting (categoría OK Karting) y hijo del ex-piloto de Fórmula 1, Jan Lammers, y el filipino William Go, también de la categoría OK Karting.

Pedro Juan Moreno, preseleccionado por la Ferrari Drivers Academy Foto: Fedeautos

Sobre su selección en la convocatoria, Moreno afirmó que, "estoy muy orgulloso y feliz de representar a Latinoamérica y Colombia. Espero aprovechar esta oportunidad y sacar lo mejor de este proceso. Lo veo como una oportunidad para seguir creciendo, para mejorar en mi carrera, lo daré todo en cada prueba pero lo más importante es sacar el mayor provecho para sumarle a mi carrera. Estoy cumpliendo mi sueño, paso a paso".

Los seis jóvenes pilotos estarán del 23 al 29 de octubre reunidos en los cuarteles de la escudería Ferrari, en Maranello, Italia, donde estarán sometidos a pruebas físicas, médicas, de simulador, de habilidades cognitivas y de manejo de pistas. Solo uno de estos seis pilotos será el seleccionado para ser parte del programa de desarrollo de pilotos de Ferrari y su academia.

Es por esta razón que Moreno no estará corriendo en la última fecha de la Fórmula 4 mexicana, que se realizará este fin de semana en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, en uno de los eventos del fin de semana previos a el Gran Premio de la Fórmula 1.

El anuncio de Ferrari Driver's Academy

JUAN ANDRÉS SERRANO SÁNCHEZ.

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO.