Parrilla deportiva en TV para este domingo y lunes festivo

Domingo 14 de octubre

RCN

5:15 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Nacional vs. Cali



WIN SPORTS

3:15 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Leones vs. La Equidad

5:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Bucaramanga vs. Envigado

7:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: América vs. Medellín



FOX SPORTS

12 m.: FÚTBOL AMERICANO – NFL: Bengalíes de Cincinnati vs. Acereros de Pittsburg.

3 p. m.: FÚTBOL AMERICANO – NFL: Broncos de Denver vs. Los Ángeles Rams.



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

1:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de Naciones de la Uefa: Polonia vs. Italia



CANAL 612

11 a. m.: FÚTBOL – Liga de Naciones de la Uefa: Escocia vs. Portugal.



ESPN

3:30 a. m.: TENIS – Final de Shanghai.

Lunes 15 de octubre

RCN

6 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Pasto vs. Millonarios



WIN SPORTS

3 p. m.: FÚTBOL – Torneo de ascenso Colombia: Llaneros vs. Quindío

5 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Cúcuta vs. Atlético



DIRECTV SPORTS

1:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de Naciones de la Uefa: España vs. Inglaterra

1:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de Naciones de la Uefa: Bosnia vs. Irlanda Del Norte







*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.







