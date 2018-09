Yuri, un bronce que la ilusiona para Tokio 2020

Entre la gran colección de medallas que tiene en su casa la judoca colombiana Yuri Alvear hay seis importantes, las que ha conseguido en los mundiales. La última de ellas no está allí, en ese privilegiado lugar, porque la logró el lunes tras su tercer lugar en los -70 kilos. Es un bronce.

Y de esas seis, tres son de oro: la primera, del 2009, en el certamen de los Países Bajos, luego volvió a ser la mejor en Río de Janeiro (2013), y en el 2014, en Rusia, también se colgó el metal dorado. Los otros tres han sido bronces: el conseguido en Kazajistán (2015), el de Hungría (2017) y el de ayer en Bakú (Azerbaiyán).



Fue, además, un día especial. Venció en el combate por el bronce a la marroquí Assmaa Niang, mientras que el oro fue para la japonesa Chizuru Arai; la plata, para la francesa Marie Eve Gahie y el otro bronce, para la japonesa Yoko Ono.



Yuri, 15 en el escalafón, fue eximida de disputar la primer ronda, y en la segunda no tuvo dificultades para superar a la camerunesa Ayuk Otay. Luego venció a la holandesa Sanne van Dijke.



En los cuartos de final, la japonesa Chizuru Arai, sexta del mundo, defensora del título y a la postre medalla de oro, fue una rival imposible de batir para la colombiana, que perdió.



En la repesca, Alvear derrotó a la canadiense Kelita Zupancic, décima del mundo, para firmar el combate por el bronce con Niang. La marroquí le planteó un combate muy táctico. Penalizadas ambas por no atacar, la lucha se detuvo para que Alvear se cubriese una herida en la barbilla.



La africana se adelantó, pero, acto seguido, a 2 minutos 6 segundos del final, Alvear firmó un nuevo ippon y aseguró el bronce, que celebró con el puño cerrado, mientras que su rival rompía a llorar.



La medalla le deja buenas cosas a Alvear en su camino a su máximo objetivo: los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Viene ganando, no se ha perdido del mapa, sigue como una de las referentes de su categoría y aspira a conservar un sitio importante.



Yuri fue séptima en los Olímpicos de Pekín 2008, bronce en los de Londres 2012 y plata en los de Río de Janeiro 2016, y ya mira a Tokio. Ha ganado los -70 kilos en los pasados Juegos Bolivarianos de Santa Marta y en los Juegos Suramericanos de Cochabamba (Bolivia).

yuri alvear su familia festeja la medalla en rio Foto:



La competencia en Bakú era clave, porque quería probar su estado de salud, ver cómo respondía la rodilla derecha, pues por un esguince grado 2 no pudo tomar parte en los Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, una ausencia relevante para la delegación, una medalla que se escapó.



El tercer lugar en el Mundial es un resultado alentador para ella, porque le indica que ha recuperado su forma, que va por el camino que es.



Grandes metas le quedan, una de ellas, el oro en los Juegos Panamericanos de Lima (Perú) en el 2019, el que se le escapó en Toronto hace tres años, cuando fue bronce.

Y, luego, Tokio, la máxima cita, su meta, el objetivo de –otra vez– llegar a la final y no dejar escapar el oro que se le refundió en Río de Janeiro en el 2016.



Redacción deportes