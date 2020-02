¡Violento! Yulimar rompe marca mundial de salto triple bajo techo

Yulimar Rojas batió el récord mundial del triple salto en pista cubierta al llegar a 15,43 metros en su cuarto intento, este viernes en la reunión 'indoor' de Madrid.

Rojas, nacida hace 24 años en Caracas, supera así el anterior récord del mundo bajo techo, que estaba fijado en 15,36 metros desde que lo firmara la rusa Tatyana Lebedeva el 6 de marzo de 2004 en Budapest.





"Es un récord que desde que comencé esta temporada y desde la pasada había estado buscando. Madrid siempre me sorprende, siempre es muy grato competir aquí y ahora conseguir un récord, y más en esta pista tan hermosa, me hace estar contentísima. El nuevo récord del mundo es de Yulimar Rojas", dijo a los periodistas la protagonista del día, sin poder dejar de sonreír.



La estrella del atletismo venezolano mejora en dos centímetros su mejor resultado personal, los 15,41 metros con los que ya había deslumbrado en la reunión al aire libre del año pasado en Andújar, también en España, país en el que entrena junto al mítico exsaltador cubano Iván Pedroso.



Rojas es la segunda que más lejos ha llegado en el triple salto, únicamente superada por la ucraniana Inessa Kravets, campeona olímpica en Atlanta-1996, y que tiene el récord desde los 15,50 metros que le sirvieron para coronarse campeona mundial en Gotemburgo-1995, mejorando entonces en 41 centímetros la plusmarca de la rusa Anna Biryukova (15,09 metros desde 1993). Batir esa plusmarca absoluta de Kravets parece el próximo objetivo natural para



Rojas, la estrella absoluta del triple salto actualmente y una de las principales figuras del atletismo internacional.



La temporada bajo techo de 2020 había quedado sin una aparente gran meta para Rojas cuando la epidemia del nuevo coronavirus obligó a retrasar un año, hasta 2021, el Mundial de atletismo en pista cubierta, que tenía que disputarse en marzo en Nankín (China).



El récord mundial logrado en la reunión de Madrid constituye un nuevo gran hito en su carrera y refuerza todavía más su estatus antes de afrontar la temporada al aire libre.



Rumbo a Tokio

Rojas ganó el oro en los dos anteriores Mundiales bajo techo (Portland-2016, Birmingham-2018), igual que en los dos últimos Mundiales al aire libre (Londres-2017, Doha-2019).



En los Juegos Olímpicos de Rio-2016 fue plata, superada entonces por la colombiana Caterine Ibargüen, pero Rojas se presenta como la gran favorita a subir a lo más alto del podio este año en la cita de Tokio-2020.



"Tokio nos espera en no mucho tiempo. Vamos a continuar entrenando y estando concentrada", declaró Rojas tras su récord a la televisión pública española (TVE).



En Madrid, Rojas dejó muy distanciadas a sus rivales, superando a la cubana Liadagmis Povea (14,52 metros), segunda en esta reunión, y a la portuguesa Patricia Mamona (14,28 metros), tercera.



Con su récord, Rojas se convierte en la protagonista femenina de lo que va de 2020 en el atletismo mundial. En la categoría masculina, el sueco Armand Duplantis ha acaparado los focos en las últimas semanas al batir dos veces el récord del mundo del salto con garrocha.



A sus 20 años quebró la plusmarca del francés Renaud Lavillenie (6,16 metros) al superar la barra de 6,17 metros el 8 de febrero en Torun (Polonia) y una semana más tarde llegó a 6,18 metros en Glasgow. Duplantis tendrá una nueva oportunidad de seguir mejorando ese récord el domingo en Clermont-Ferrand (Francia).

Grande Yulimar Rojas. La atleta venezolana batió el récord mundial del triple salto en pista cubierta al llegar a 15,43 metros en su cuarto intento, en Madrid, España. pic.twitter.com/0OI4N6FKRe — Sergio Novelli (@SergioNovelli) February 21, 2020



AFP